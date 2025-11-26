Reforço político no Gama

Enquanto isso, o governador Ibaneis Rocha vai reforçando suas bases locais. O Governo do Distrito Federal oficializou a troca de comando na Administração Regional do Gama. Em decisão publicada no Diário Oficial do DF, o governador Ibaneis Rocha substituiu Joseane Araújo Feitosa Monteiro e nomeou Thábata Norrana Lessa de Souza Santos Almeida como nova administradora da região.

Joseane Araújo Feitosa Monteiro deverá, segundo interlocutores do GDF, ser nomeada em breve para outro cargo. Ele ocupou o cargo por mais de cinco anos, período em que conduziu projetos voltados à infraestrutura, serviços urbanos e ações sociais.

A nova administradora, Thábata Norrana, formada em administração, exercia a função de vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Gama (ConseG) e assumirá oficialmente o posto a partir da publicação do ato. Em tempo: a ex-administradora Joseane é muito ligada ao distrital Daniel Donizet. Aquele que anda mais enrolado do que cobra d’água.