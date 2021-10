Referências a JK

Presidente do PSD no DF, Paulo Octávio fez saudação em nome do Memorial JK na cerimônia de filiação de Rodrigo Pacheco

Ao conduzir a cerimônia de filiação ao PSD do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o empresário Paulo Octávio, presidente do PSD no Distrito Federal (foto), fez a saudação inicial em nome do Memorial JK, local do evento, citando a força da mulher brasileira. Hoje o memorial é comandado por Anna Christina Kubitschek, neta de JK e esposa de Paulo Octávio. “O monumento mais visitado da cidade recebe esse evento”, comentou. Para ele, quis o destino que o Memorial JK recebesse o PSD (partido do ex-presidente) para abrir as portas da legenda a Rodrigo Pacheco. Ele acredita que Pacheco pode seguir os passos de JK, que dizia não se pertencer, mas sim ao seu programa de governo.

Honra

Presidente do memorial desde 2002, Anna Christina Kubitschek acredita que receber o PSD no local carrega um simbolismo enorme. “É uma honra poder resgatar um Brasil de JK, e trazer equilíbrio para a nação”, afirma. O antigo Partido Social Democrático foi extinto na ditadura militar.

Juventude

Também estava presente na filiação de Pacheco Luisa Canziani (PR), a deputada mais jovem do país. Ela destacou a juventude do PSD, e acredita que Rodrigo Pacheco traz essa juventude com ele.

Candidatura

André Octavio Kubitschek (PSD-DF) estava presente na cerimônia. Ao passo que a candidatura de Rodrigo Pacheco é algo que ficou nas entrelinhas, sua pré-candidatura como deputado federal já é uma certeza. “Só falta bater o martelo”, afirmou André.

Direto ao ponto

Um dos cicerones da solenidade foi o deputado distrital Robério Negreiros (PSD-DF), que no jogo da política nacional foi direto ao ponto: “Bom, apesar das especulações com relação à formação da chapa Lula/ Pacheco, vamos mantê-lo como pré candidato e seguir com nosso programa,” disse o parlamentar. E foi além: “O momento é saudar a importância da filiação do presidente do Congresso nos quadros do partido. Muito cedo para tratar de chapas . O PSD terá uma grande importância na construção de uma terceira via para candidatura à Presidência, mas a convenção partidária no ano que vem decidirá o que for melhor para o partido e principalmente para o Brasil . Pacheco vem como um grande político de perfil moderador buscando o diálogo constante e pacificação do Brasil.

Servidores

A Câmara Legislativa realizou ontem sessão solene em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado nacionalmente em 28 de outubro. Como servidor público de duas carreiras, o deputado João Cardoso (Avante) afirmou conhecer de perto a realidade vivida pelos trabalhadores, as dificuldades e os anseios da categoria por melhorias.

Guardiões

“Hoje, como parlamentar, apoio todas as batalhas enfrentadas pelo servidor público, que dedica sua vida em servir ao próximo por meio do Estado”, afirmou. Para o distrital, são estes profissionais os “guardiões” do poder público. “Políticos passam, governadores passam e só quem permanece são os servidores”, completou.

Bode expiatório

Durante a sessão, o presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do DF, Jeizon Silvério, destacou que em caso de crises econômicas, o servidor público é um dos principais profissionais a ser comprometido pelos maus tempos. “Os profissionais são colocados como ‘bodes expiatórios’ e responsabilizados pelas crises econômicas”, desabafou.

SCS

Os desafios para revitalizar o Setor Comercial Sul (SCS) foram discutidos em audiência pública promovida pela Câmara Legislativa na terça-feira. A mediadora do debate, deputada Júlia Lucy (Novo), disse que há um “descontentamento” da população com a gestão naquela área, que ela considera “um espaço central e estratégico, além de vitrine para os visitantes”.

Ativo

A parlamentar defendeu o direito dos usuários ao usufruto desse espaço de forma segura, ao acrescentar que a área é um ativo que deve ser explorado economicamente.

Impasses

Lucy fez questionamentos, elaborados em parceria com a comunidade do SCS, aos representantes do governo presentes no evento, e salientou que o objetivo é enfrentar os impasses em busca de soluções.