Reencontro alegre, agora no Oriente

Ricardo Cappelli, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que está sendo citado como provável candidato ao Buriti, voou nada menos do que 31 horas para chegar à China. Lá, ao lado de autoridades como o vice-presidente Geraldo Alckmin, participará de encontros internacionais.

Antes disso, porém, foi recebido por funcionários brasileiros radicados na China. O primeiro foi Alexandre Teixeira, o menos alto de todo o grupo, que já foi ministro do governo Dilma e mora há sete anos no gigante oriental. Lá ele assessora Dilma no Banco do Brics.

Para quem o olhar com atenção, ele parece conhecido. E é. Fez muito sucesso quando, ministro do Turismo do governo Dilma, sua mulher, ex-miss-Bumbum em Miami, divulgou uma série de imagens dos dois juntos com a legenda “ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Fez sucesso.