Aos poucos, vai se aplainando o caminho para a recondução do distrital Wellington Luiz à presidência da Câmara Legislativa para o próximo biênio.

Se a aprovação das medidas de privatização da Rodoviária do Plano Piloto já ajudou muito, a aprovação de novos cargos na Mesa Diretora serviu de sinalização sólida. As boas relações com distritais oposicionistas também vitaminam o caminho.