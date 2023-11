Redesenho do Guará

A medida foi tomada após uma reunião da distrital com moradores e lideranças da região do Guará para conhecer as reivindicações

A distrital Dayse Amarilio sugeriu à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal aplique para valer a lei que altera a denominação do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos, do Setor de Oficinas Sul e do Setor de Múltiplas Atividades Sul para Superquadra Park Sul, a SQPS.

Segundo Dayse, “apesar da alteração, moradores ainda enfrentam muitas dificuldades pela falta de placas e outras sinalizações com a nova denominação do local, complicando ou mesmo impossibilitando a localização para entrega de mercadorias, serviço de táxi e aplicativos de transporte, entre outros problemas. Nem mesmo a busca no site dos Correios é possível com o atual nome do setor”. A medida foi tomada após uma reunião da distrital com moradores e lideranças da região do Guará para conhecer as reivindicações da população e comerciantes da localidade.

O administrador regional do Guará também estava lá. Dayse Amarílio mora no Guará e assume o papel de porta-voz de toda a região. Entre os principais pontos levantados pelos moradores estão a definição de local adequado para instalação definitiva dos quiosques dos moveleiros que ficam próximos ao hipermercado; a alteração de denominação do bairro; a padronização dos quiosques na SQPS, o acesso ao parque Ezechias Heringer; a integração com o Guará e o desafio representado pelo alto volume de produção de lixo, com a necessidade de uma coleta mais efetiva na região.