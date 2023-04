Rede se descosturou

Após a apuração, Heloísa Helena fez um apelo por unidade: “a prioridade agora é unir o partido, sem supremacia de nenhum dos dois grupos”

Quem diria, a criadora da Rede Sustentabilidade acabou perdendo o controle do partido que tem as suas digitais.

A chapa encabeçada pela ex-senadora Heloísa Helena teve 234 votos para a direção da Rede no biênio 2023/2025, enquanto o grupo apoiado por Marina Silva, que tinha como cabeça de chapa Joenia Wapichana e Giovanni Mockus, teve 165 votos.

Heloísa Helena, que teve apoio do senador Randolfe Rodrigues ocupa a função de porta-voz nacional no atual mandato, juntamente com Wesley Diógenes.

Pela resolução do partido, a escolha dos nomes para os demais cargos da direção nacional acontecerá proporcionalmente, com indicações de ambas as chapas. As presidências da Rede, tanto a nível nacional como estadual, são divididas entre dois nomes, um homem e uma mulher.

As direções regionais foram escolhidas antes, em março. No caso do Distrito Federal foram eleitos e homologados os porta-vozes Guilherme Sousa e Ana Paula Ingles. No plano nacional, a seção brasiliense seguiu Marina Silva, apoiando Joenia e Giovanni.