Recado dado:“Bolsonaro no Republicanos seria bom, mas localmente somos Ibaneis”, diz Delmasso

Hylda Cavalcanti

O deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos) disse que, em razão das dúvidas sobre a filiação ou não de Jair Bolsonaro ao PL, se houver uma mudança de posição, a entrada do presidente no Republicanos é bem vinda. “Será bom para nós, levará a um crescimento da bancada, tanto no Congresso como nos Estados e no DF”, ressaltou.

Sem empecilhos

Delmasso afirmou que não vê, pelo fato da sigla ter muitos evangélicos, empecilhos aos bolsonaristas que defendem armas. “Nós já somos da base do presidente, ele tem um discurso próximo das ideias que defendemos, conservadoras nos costumes e liberais na economia. E também temos evangélicos que defendem o porte de armas”, explicou.

Com Ibaneis

O parlamentar só destacou um problema, em relação às alianças locais. Segundo ele, não tem como o partido deixar de apoiar a reeleição do governador Ibaneis Rocha. “Estamos totalmente alinhados com Ibaneis. Somos uma legenda que cumpre acordos, recebemos um bom espaço no GDF e temos sido atendidos em todos os nossos pleitos”.