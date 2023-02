Reajuste da área de segurança

“Vamos aguardar a proposta que o governo está encaminhando para o Palácio do Planalto, para que seja encaminhada ao Congresso”, avisou

O reajuste salarial para as forças de segurança pública do DF: Polícia Militar, Policial Civil e Corpo de Bombeiros Militar, com os projetos que serão apresentados agora, também incluídos no orçamento, com as solicitações de emendas, foi o principal tema de almoço da governadora em exercício, Celina Leão, com a bancada federal do DF.

Ao receber nesta terça-feira, 7, senadores e deputados federais, ao lado de secretários, Celina assegurou: “queremos melhorar muito a relação com os deputados federais, senadores e distritais”, pois, reconheceu, “a bancada sempre aportou muitos recursos à capital como, há pouco, ao destinarem R$ 200 milhões para construir o Hospital de Ortopedia no Guará”.

O senador Izalci Lucas discutiu a estratégia para garantir os reajustes. “Vamos aguardar a proposta que o governo está encaminhando para o Palácio do Planalto, para que seja encaminhada ao Congresso”, avisou, explicando que, “chegando lá vamos acompanhar, apresentar emendas e lutar para aprovar o mais rápido possível, pois a proposta é interessante e as forças de segurança merecem esse reconhecimento”.

Mais pressa na relação com o Planalto

Na reunião, o deputado Rafael Prudente considerou necessário que o GDF apresse as medidas em que já existe sinalização positiva do Governo Federal. “Temos que nos antecipar ao Governo Federal e adotar as medidas necessárias para reforçar a segurança pública do DF”, disse Rafael.

O deputado explicou que é preciso realizar o mais rápido possível o concurso público para reforçar as forças policiais do Distrito Federal, agilizar a construção do Batalhão da PM exclusivo para a área Central de Brasília e a aquisição de equipamentos e materiais de inteligência e tecnologia para as polícias.

Rafael Prudente reforçou a necessidade de valorizar os policiais civis e militares com a recuperação salarial da categoria. “Tínhamos a polícia mais bem paga do Brasil, mas hoje o que vemos é uma categoria com grandes perdas salariais”, afirmou Prudente.

Ao final do encontro, Prudente contatou o presidente do Sinpol-DF, Enoque Venancio de Freitas, para confirmar que Celina Leão enviará ao governo federal a proposta de reajuste dos policiais civis do DF, no modelo em que foi definido em reunião, na última segunda, 06, entre o Sinpol, Sindepo e o secretário da Segurança Pública, Sandro Avelar.

Balanço de áreas estratégicas

Celina Leão aproveitou o encontro para fazer um balanço das ações que o GDF está realizando com suas emendas de recursos federais. “Pegamos áreas estratégicas, como a saúde, e estamos unificando todos os sistemas. Vamos levar cerca de dois anos para integrar o sistema, mas será importante porque um médico de uma unidade de pronto atendimento terá acesso a documentos de alguém que se consultou em uma UBS, unidade básica de saúde”, exemplificou.

Ela também mostrou que, na Educação, 21 mil estudantes deixaram a rede pública e outros 31 mil vão entrar a partir de 2023. Um aumento de demanda que será atendido pela Secretaria de Educação. “Com a ampliação da rede, conseguimos abraçar esses alunos. Temos 21 obras em andamento, sendo nove creches”, calculou.

Participaram do almoço os deputados Alberto Fraga, Bia Kicis, Erika Kokay, Gilvan Máximo, Julio Cesar Ribeiro, Reginaldo Veras e Rafael Prudente, e os senadores Izalci Lucas e Damares Alves, além dos secretários de Comunicação, Weligton Moraes; de Governo, José Humberto Pires de Araújo; de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz; da Casa Civil, Gustavo Rocha; de Segurança Pública, Sandro Avelar; e de Relações Institucionais, Agaciel Maia.