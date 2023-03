Rapidinhas na política candanga

Deputados distritais, Arruda, Bia Kicis, Agaciel Maia, políticos brasilienses se movimentam nos bastidores da política candanga

Listas prontas para a volta de Ibaneis

Considerando iminente a volta do governador Ibaneis Rocha, os distritais estão desengavetando suas listas de reivindicações. Não que a gestão da governadora em exercício Celina Leão os venha contrariando, antes muito pelo contrário. Mas para uma série de cobranças é necessário o aval do próprio Ibaneis. A maioria dos distritais tentará estabelecer rotinas para liberação de recursos em áreas sensíveis como Cultura e Esportes. Entretanto, o que mais pega é o preenchimento de cargos-chave, ainda em compasso de espera.

Arruda

O ex-governador José Roberto Arruda homenageou as mulheres, na semana iniciada a 8 de maio, com fotos em que aparece com as filhas, Maria Clara e Maria Luísa (foto), muito alegres. E só com elas nas fotos.

Limites para trans em esportes

A deputada brasiliense Bia Kicis quer agora turbinar projeto seu que prevê como único critério para admissão no esporte feminino o sexo biológico. “Mulheres estão sofrendo, perdendo espaço, muitas acuadas, mas muitas não se calam diante da ideologia e da injustiça”, diz Bia, que está colecionando depoimento de esportistas – especialmente em áreas como o basquete, o vôlei e a natação, em que as mulheres precisam competir com atletas trans muito maiores e mais fortes. O projeto da deputada tramita sob o número 3396/20.

Portas abertas com o Congresso

Em princípio seria apenas uma solenidade formal, mas o secretário de Relações Institucionais do Buriti, Agaciel Maia, aproveitou a deixa para longa conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (foto). Ex-distrital e ex-diretor geral do Senado, Agaciel tem amplo convívio com os atuais detentores do controle do Congresso. Na conversa, já tocou em pendências do Distrito Federal com o Legislativo e marcou novo encontro.

Doenças raras

A Câmara Legislativa do Distrito Federal lançou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e de Políticas de Atenção às Pessoas com Doenças Raras. O requerimento é do distrital Eduardo Pedrosa. “Nosso maior objetivo nessa Frente Parlamentar é dar a atenção adequada as pessoas com doenças raras. Queremos desenvolver políticas públicas, atender suas demandas e estar próximo a essas pessoas. Temos plena consciência que apenas as ações concretas serão capazes de ajudar a mudar a vida dessas pessoas”, explicou o parlamentar. O Frente também vai discutir, defender e apresentar propostas legislativas que contribuam com o aprimoramento da assistência à pessoa com doenças raras. Participam da frente (foto), além de Eduardo Pedrosa, Roosevelt Vilela, Jorge Vianna, Robério Negreiros e Pedro Paulo, o Pepa.