Questão é se organizar

Já para o distrital eleito Wellington Luiz, apontado como um dos favoritos para presidir a Câmara Legislativa no ano que vem, “passadas as eleições, as forças políticas costumam se organizar e é o que ocorrerá agora”. Inclusive no que se refere ao Distrito Federal.

“Não obstante tenha apoiado o atual presidente, nosso governador reeleito é um excelente articulador e certamente se acertará com o novo presidente Lula, a quem desejo sucesso”, comenta Wellington Luiz.

Dessa forma, conclui, “as coisas vão se encaixar”. Afinal, “temos a esperança de dias melhores, inclusive aqui para o Distrito Federal”.