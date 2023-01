Quem toma grapette repete

Reapareceu de forma inesperada, com um vídeo que, segundo ele, foi feito durante um período de férias no Rio Grande do Norte.

Após uma surpreendente derrota na tentativa de se eleger senador, o ex-governador goiano Marconi Perillo sumiu por uns tempos. Reapareceu de forma inesperada, com um vídeo que, segundo ele, foi feito durante um período de férias no Rio Grande do Norte. Nesse vídeo ele fala maravilhas – ninguém imaginaria – de um antigo refrigerante com sabor artificial de uva, o Grapette, desaparecido há décadas. Marconi Perillo aparece diante de uma garrafa do produto. Diz que não via o líquido arroxeado há 52 anos. Marconi tem 59. Experimenta, mostrando-se deliciado e recita até o antigo slogan do produto: “quem bebe Grapette repete”.