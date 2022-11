Quem estará na nova equipe

Também permanecerão os secretários de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues; de Educação, Hélvia Paranaguá; e de Saúde, Lucilene Florêncio de Queiroz

Embora ainda faltem várias etapas para completar o primeiro escalão do novo mandato, o governador Ibaneis Rocha já tem um desenho de quem permanecerá no cargo.

Evidentemente fica todo o chamado núcleo duro do atual governo, que coordena a transição. São os secretários de Planejamento, Ney Ferraz Júnior; da Casa Civil, Gustavo Rocha; de Governo, José Humberto Pires; e de Comunicação, Wellington Moraes; além do consultor jurídico do Distrito Federal, Rodrigo Frantz Becker.

Também existe a possibilidade de permanência do secretário de Segurança, Júlio Danilo Souza Ferreira, mas isso depende de uma articulação em torno do atual ministro da Justiça, Anderson Torres, com quem Júlio Danilo já trabalhou.