Quem cai de paraquedas

“Brasília não merece que uma pessoa estranha à cidade, que caiu aqui de paraquedas, venha a representá-la no Senado”

O ex-governador José Roberto Arruda intensificou suas aparições ao lado do candidato à reeleição Ibaneis Rocha, nesses casos sempre com a mulher Flávia Arruda, que disputa o Senado na mesma chapa. E introduziu um novo tema na campanha. Quando Ibaneis e Flávia saem para outros compromissos, dispara contra a ex-ministra Damares Alves, que também concorre ao Senado, evitando citar seu nome. Lembra que a esposa Flávia, primeira brasiliense a ser ministra, concorre ao Senado e aí dispara: “Brasília não merece que uma pessoa estranha à cidade, que caiu aqui de paraquedas, venha a representá-la no Senado”.

Pintou climão

Não é só com o casal Arruda que Damares está atritada. Ela protocolou notícia-crime no Tribunal Regional Eleitoral contra outro rival na corrida ao Senado, o desembargador aposentado Carlos Divino Rodrigues, do PSD de Paulo Octávio. Tudo começou com uma outra ação, essa movida por Rodrigues, contra um candidato a deputado, o coronel Charles Magalhães, também do PSD. Rodrigues acusa o coronel de infidelidade partidária, por divulgar propaganda eleitoral ao lado de Damares e não dele, companheiro de partido. Mas o problema não está aí. Damares recebeu uma gravação em que Rodrigues avisa Charles que não é ele o seu verdadeiro alvo, mas sim a ministra. Nessa gravação, o desembargador diz que sua ação “é para pegar a Damares”, pois é “a única forma de conseguir investigações de contas eleitorais e de informações do COAF”. Ainda por cima, na noite de domingo, Damares se encontrou com o companheiro de chapa de Rodrigues, Paulo Octávio, em um culto evangélico na Igreja Núcleo da Fé, Núcleo Bandeirante, onde o pastor também é candidato, mas a deputado federal. O climão foi mencionado na conversa.

Rogério Ulysses de volta

O ex-deputado Rogério Ulysses foi absolvido no processo da Caixa de Pandora. Ulysses já havia reconquistado seus direitos políticos. Agora, com a absolvição pela 7ª Vara Criminal de Brasília, é considerado inocente no processo em que foi acusado de corrupção passiva, no âmbito da Caixa de Pandora. Na decisão, o juiz Fernando Brandini Barbagalo afirma que “não houve comprovação acima de qualquer dúvida razoável do recebimento dos valores que implicariam em realização ou omissão de atos de ofícios indevidos”. Por esse motivo, o Brandini julgou improcedente a ação penal e absolveu o réu Rogério Ulysses Telles de Mello. Nesta eleição, Rogério Ulysses está na assessoria do ex-vice-governador Tadeu Filippelli, que disputa uma vaga de distrital.

Pelas igrejas

Nessa campanha, Filippelli repete uma fórmula de eleições anteriores. Investe nos fieis católicos. Não perde uma missa. Neste domingo foi até Nova Colina, no limite de Sobradinho para assistir à missa da Paróquia Divino Espírito Santo, celebrada pelo Padre Jobson, com direito a imagens com o pároco e os demais participantes.

Feira para Santa Maria

A 13 dias as eleições, o governador Ibaneis Rocha visitou Santa Maria, onde falou com moradores sobre a construção de uma feira permanente na região. Estava acompanhado de eleitores e outros candidatos, como Gilvan Máximo, que quer ser federal e Jaqueline Silva, que procura reeleger-se distrital. “Tem muitos pedidos importantes, um deles é fundamental, a feira permanente. Já vem há muito tempo, nós estamos com um projeto bem encaminhado na Novacap e a gente pretende construir essa feira. Tem a ampliação também da DF-040 nos trechos que ligam a cidade e temos que seguir um projeto de modernização, com lâmpadas LED, com melhores condições às escolas e creches”, disse o governador. Segundo Ibaneis, outro pedido antigo dos moradores era o parque ecológico, que saiu do papel durante a atual gestão do governo. Além disso, outros investimentos ajudaram no desenvolvimento da cidade, como a instalação da rodoviária e pavimentação de acessos a condomínios.