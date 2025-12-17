Menu
PV tenta salvar a superproteção ambiental

O deputado brasiliense Reginaldo Veras, um dos signatários do recurso, alega que as novas normas abrem espaços para danos irreversíveis aos nossos biomas.

Eduardo Brito

17/12/2025 18h14

Reginaldo Veras crédito Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Coube ao PV, hoje federado ao PT e ao PCdoB, recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar decisão do Congresso que derrubou todos os vetos do presidente Lula ao projeto de lei que coíbe os superpoderes do Ibama, ICMBio e Funai no licenciamento ambiental.

Os defensores da derrubada dos vetos, que conseguiram larga maioria no Congresso, alegam que é justamente o contrário: as medidas acabaram com abusos dos órgãos santuaristas que procuram impedir a produção e o desenvolvimento das comunidades mais pobres, que costumam ser até metralhadas quando tentam fazer mineração familiar de pequeno porte, o que é permitido pela Constituição.

