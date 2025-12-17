PV tenta salvar a superproteção ambiental

Coube ao PV, hoje federado ao PT e ao PCdoB, recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar decisão do Congresso que derrubou todos os vetos do presidente Lula ao projeto de lei que coíbe os superpoderes do Ibama, ICMBio e Funai no licenciamento ambiental.

O deputado brasiliense Reginaldo Veras, um dos signatários do recurso, alega que as novas normas abrem espaços para danos irreversíveis aos nossos biomas.

Os defensores da derrubada dos vetos, que conseguiram larga maioria no Congresso, alegam que é justamente o contrário: as medidas acabaram com abusos dos órgãos santuaristas que procuram impedir a produção e o desenvolvimento das comunidades mais pobres, que costumam ser até metralhadas quando tentam fazer mineração familiar de pequeno porte, o que é permitido pela Constituição.