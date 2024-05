Punição longa para assassino profissional

Ex-secretário executivo do Ministério da Justiça e hoje citado como candidato majoritário no Distrito Federal, Ricardo Cappelli (foto) cobrou punição exemplar para o assassino confesso da vereadora Marielle Franco. Ele considerou inaceitável a confissão do criminoso: “20 milhões de dólares simplesmente para matar uma pessoa. E eu iria virar sócio”. Para Cappelli, “esse psicopata precisa apodrecer na cadeia”, mas é preciso mais do que isso.

“É preciso uma resposta contundente às organizações criminosas, antes que seja tarde”, avisou. Afinal, Ronnie Lessa é um criminoso profissional, rico, que mata por dinheiro, como o negócio de seu escritório, avaliou Cappelli. Não pode, nem deve receber benefícios penais como progressão de pena, benefícios por bom comportamento ou visitas. Afinal, disse, “os assassinos de Marielle e de seu motorista Anderson têm que apodrecer na cadeia e os Poderes precisam agir de forma contundente”.