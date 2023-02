PT organiza jantar com Lula

A grande atração é a presença do presidente Lula, assim como de ministros de seu governo. Como é um jantar de adesão, o partido vende por WhatsApp os ingressos

Será na noite desta terça-feira, 14, o jantar com que o PT vai comemorar seus 43 anos de fundação da sigla. O endereço é uma casa de eventos às margens do Lago Sul, com entrada pela via L4.

A grande atração é a presença do presidente Lula, assim como de ministros de seu governo. Como é um jantar de adesão, o partido vende por WhatsApp os ingressos para o evento. Ao todo, são 300 convites.

Os valores cobrados pelos ingressos são R$ 20 mil, R$ 10 mil, R$ 5 mil e o mais barato custa R$ 500. O PT informa que o valor arrecadado será usado para investir no “fortalecimento do partido, em suas estruturas e bases partidárias”.

Em vez do fogo amigo, vaia amiga

Na verdade, o PT vem comemorando o aniversário desde o fim de semana, com vários eventos. Entre eles, uma solenidade em tradicional reduto petista, o Teatro dos Bancários.

Autoridades reunidas, da nova e da velha geração, sucessão de discursos e, de repente, sonoríssimas vaias para o vice-presidente do PT-DF e atual chefe de gabinete da Liderança no Senado, Wilmar Lacerda.

Muita gente não entendeu. Mas havia um sentido. Corrente do partido considera Wilmar um dos algozes do ex-deputado Geraldo Magela, indicado para uma vice-presidência da Caixa Econômica Federal, mas desindicado em seguida.

Outros candidatos a cargos, entre eles dois ex-distritais do partido, compartilham essas queixas.