PT com candidatura própria em 2026

Essa cobrança, a propósito, já existia no ano passado, quando o partido acabou lançando Leandro Grass, do PV

Quem garante é o ex-deputado Geraldo Magela, que foi coordenador da campanha presidencial de Lula no Distrito Federal: a federação do PT com o PV e o PCdoB subsistirá, até por determinação legal, até 2025 e deve continuar para o ano eleitoral, mas o que ele próprio tem ouvido da militância é que o PT precisa ter candidatura própria ao Buriti.

Essa cobrança, a propósito, já existia no ano passado, quando o partido acabou lançando Leandro Grass, do PV. É bom lembrar, acrescenta Magela, que “qualquer decisão será tomada junto com a direção nacional do partido”. A escolha de nomes não é problema.

“O PT tem muitos nomes que podem representar a nossa militância na disputa. Temos quatro deputados, uma federal e três distritais, que podem concorrer a qualquer cargo. E temos outras pessoas que não são parlamentares e que também podem concorrer”.

Entre esses nomes estão, claro, o dele próprio, Geraldo Magela, e também de outro ex-deputado Paulo Tadeu, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal.