PT busca novas alternativas para o Buriti

Pode chegar ao Distrito Federal o novo realismo adotado pelo PT nas eleições municipais deste ano.

Após a derrota de quatro anos atrás, quando pela primeira vez em quase três décadas o partido não conseguiu eleger um só prefeito de capital, o PT desistiu de lançar candidaturas próprias apenas para marcar posição.

Não há petistas concorrendo, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador. As apostas sérias do partido se resumem a capitais como Natal, Fortaleza ou Aracaju. Na Grande São Paulo, outrora um feudo petista, jogam todas as fichas na tentativa de recuperar São Bernardo do Campo, berço político de Lula.

Lógico que essa estratégia tem sua origem no próprio Lula, que precisa redesenhar suas bases. Isso valerá nas eleições de 2026. E o Distrito Federal está dentro dessa perspectiva. O PT brasiliense já vinha de três derrotas quando por pouco não tropeçou em dona Weslian.

Depois vieram mais três derrotas, cada uma mais séria que outra, chegando a bater nos 4% dos votos em 2018. Até a tradição da candidatura própria foi esquecida. Por isso mesmo existe uma profunda divisão dos petistas, inclusive a nível nacional, sobre o que fazer na capital do País. A três anos da eleição não se vislumbra qualquer nome do partido capaz de chegar ao Buriti. Nem mesmo de um aliado natural, como na eleição passada.

Por isso mesmo é que, dentro da tese de coligações, existe no partido quem pense em apoiar a candidata natural, Celina Leão. Sim, ela fez campanha por Bolsonaro. Mas, por outro lado, soube manter excelente diálogo com o governo Lula e tem a fama de política que cumpre acordos.

Vêm daí as farpas do Planalto contra o governador Ibanes, visto como impermeável – ao menos neste momento – a este tipo de acordo. Hoje, esse acerto não seria viável. Mas a ideia já foi colocada. E, sim, tem gente importante do PT que pretende aprofundá-la.