PSDB elege presidente com voto de Avelar

Presidente do PSDB-DF, o secretário Sandro Avelar (foto) compareceu à convenção nacional do partido, organizada no Brasil XXI, zona central de Brasília. Garantiu seu voto no novo presidente Aécio Neves, assim como apoiara seu antecessor, Marconi Perillo.

E aproveitou para defender quem não quer ficar nem com a direita, nem com a esquerda. “Estamos diante de dois grandes líderes, experientes e profundamente alinhados ao pensamento dos peessedebistas. Eles representam nossa postura segura, madura e serena para liderar o imenso contingente de brasileiros insatisfeitos com o radicalismo — seja de esquerda, seja de direita”, destacou.

Para ele, com Marconi Perillo conduzindo a transição para Aécio Neves, reforçamos uma linha de continuidade que valoriza lideranças jovens, mas experimentadas, capazes de dialogar, unir e apontar caminhos. Tenho certeza de que saberão conduzir seus correligionários e eleitores com responsabilidade e equilíbrio.”