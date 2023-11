PSD de olho no Entorno

Está de olho, como as demais seções partidárias brasilienses, em seu desempenho nas eleições do Entorno, já que a capital só vai às urnas em 2026

O PSD do Distrito Federal, comandado pelo ex-senador Paulo Octávio teve uma festa animada no final de semana para discutir seu futuro político e somar filiações.

Por isso mesmo, a atenção maior nas filiações, cerca de 200, veio dos municípios vizinhos. Entre os brasilienses, apareceram o distrital Jorge Vianna e o secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, que é também o primeiro suplente na Câmara. Mas o único nome conhecido a se filiar para disputar as eleições brasilienses foi o Guarda Jânio, que já exerceu parte de mandato de distrital como suplente.

Nas últimas eleições tentou eleger-se deputado federal pelo MDB, mas ficou com apenas 5 mil votos. Paulo Octávio avisou que “em 2026, queremos participar da chapa majoritária formar uma boa bancada de deputados distritais e federais e integrar uma coligação forte, ocupando uma das vagas em disputa, entre governador, vice e as duas no Senado”.