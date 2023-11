PSD alinha as próximas eleições

Segundo fontes do partido, a ideia é engrossar os quadros com nomes conhecidos do povo e que cheguem com chances de serem eleitos

Após um bom desempenho nas eleições de 2022, quando emplacou dois deputados distritais, Jorge Vianna e o líder do governo Ibaneis na Câmara Legislativa, Roberio Negreiros, o PSD brasiliense começa a elaborar suas estratégias para o próximo pleito neste sábado, 25.

Uma reunião no Kubitschek Plaza Hotel, marcada para 9h, vai alinhar o incentivo às filiações e as metas para 2024, quando serão realizadas as escolhas municipais no Entorno.

Segundo fontes do partido, a ideia é engrossar os quadros com nomes conhecidos do povo e que cheguem com chances de serem eleitos.

O presidente do partido, Paulo Octávio (foto, com o presidente nacional Gilberto Kassab), pretende eleger pelo menos mais dois distritais nas próximas eleições do DF e ao menos um deputado federal.