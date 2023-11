Prova fajuta e mequetrefe

A deputada brasiliense Bia Kicis chamou de provinha fajuta, mequetrefe, a questão do Enem que, segundo ela, procura apenas falar mal do cerrado, do agro e querer dizer que o agro escraviza, dizendo que acabou com a opção dos pobrezinhos que viviam aqui no cerrado.

Para ela, é justamente o contrário: a pesquisa agropecuária transformou o cerrado em uma terra próspera, produtiva e o Brasil se tornou exportador de alimentos, o celeiro do mundo. Na opinião de Bia, a sucessão de distorções ideológicas compromete o Enem.

Ela afirma que “o ministro da Educação não se sustenta, pois alguém que permite, sob a sua gestão da educação, um lixo de prova como esse, é alguém que não merece ocupar essa cadeira”. Para Bia Kicis, “nunca se viu algo parecido com essa prova do ENEM, que numa questão ataca o modelo capitalista”.

A deputada cita o texto: “O modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado”. É evidentemente uma declaração de fundo absolutamente político.

A partir daí constata Bia Kicis: ”e os estudantes têm que ler esse tipo de coisa e marcar uma opção que é aquela que os doidões que preparam a prova do ENEM consideram certa, senão o cara é reprovado”.