Protestos: parlamentares do DF repudiam a invasão ao Capitólio

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

Vários parlamentares do DF repudiaram, ontem, os ataques feitos ao Capitólio, nos Estados Unidos. A senadora Leila Barros (PSB-DF), uma das primeiras da bancada a falar sobre o assunto, disse que, a seu ver, os extremistas desrespeitaram a Constituição e o resultado das eleições norte-americanas.

Alerta – “Foi um ato extremista dos que perderam e não respeitam a vontade da maioria. As cenas de violência que acompanhamos mandam um sinal de alerta à comunidade internacional, incluindo o Brasil”, acrescentou.

Tolerância zero Já para a deputada federal Erika Kokay (PT-DF) o que houve nos Estados Unidos foi uma tentativa de golpe e o episódio mostra que é preciso ter “tolerância zero com os fascistas.”

Atenção – “Aqui no Brasil não podemos deixar que Bolsonaro avance sobre o Congresso, seria um desastre. Bolsonaro é perigoso, precisamos detê-lo”, destacou a deputada, num comparativo entre o presidente Donald Trump e o mandatário brasileiro.

Conspiração – Na mesma linha, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) ocupou as suas redes sociais para falar sobre o ato e destacar que a invasão “merece o repúdio de todos os cidadãos.”

Processo – “Se o Donald Trump não for preso e processado por conspiração contra a democracia, a Constituição dos Estados Unidos da América ficará desmoralizada!”, ressaltou o distrital.

Em Ceilândia

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) disponibilizou esta semana 970 vagas em cinco cursos gratuitos na Escola Técnica de Ceilândia para estudantes que concluíram o ensino médio e buscam uma qualificação no mercado de trabalho.

Aprimoramento – Conforme informações da pasta, as inscrições permanecem abertas por 14 dias e podem ser feitas pelo site da secretaria. Os cursos técnicos são de administração, informática e logística.

Iluminação

O deputado Robério Negreiros (PSD) comemora a destinação de mais de R$ 1,2 milhão de emendas parlamentares de sua autoria para a iluminação pública do DF, que beneficiou seis regiões administrativas.

Qualidade – “É possível fazermos economia e ainda melhorarmos a qualidade de vida dos cidadãos”, destacou ele. As melhorias foram feitas em Samambaia, Vicente Pires, Lago Sul, Recanto das Emas e Fercal, além de áreas rurais do Paranoá.

Auxílio

Os últimos dias têm sido de pressão, em Brasília, de parlamentares e entidades diversas para retomada do auxílio emergencial, mesmo que com outro nome e em valor diferente do anterior, de R$ 600,00.

Carta – Quarta-feira (6), seis centrais sindicais lançaram uma carta pública onde pedem formalmente pela continuidade desse pagamento a representantes dos três Poderes da República.

‘Dramático’ – “O fim dos auxílios emergencial e de proteção dos salários/empregos será dramático para milhões de trabalhadores/as e suas famílias, com o aumento da pobreza e da miséria”, diz o documento, assinado pelos sindicalistas – vários deles de Brasília.

Sem luz

Desde que iniciou o ano de 2021, moradores do final do Lago Norte, sobretudo das quadras 11 a 16, têm sofrido constantes quedas de luz durante longos períodos a cada dois ou três dias.

Sem CEB – Como se não bastasse o problema num dos bairros mais nobres de Brasília, moradores de muitas dessas residências têm reclamado que quando ligam para o número da CEB para fazer a reclamação a ligação cai inesperadamente, sem que consigam se comunicar.

Concursos

O deputado distrital Jorge Vianna (Podemos) reiterou esta semana o alcance da lei que permite que, em concursos públicos no DF, as provas para deficientes auditivos sejam aplicadas em libras e não mais em português traduzido para libras. A medida entrou em vigor a partir de um projeto de sua autoria aprovado pela CLDF em 2020.

Igualdade – “Esse público agora pode disputar vagas nos concursos em condições de igualdade com as demais pessoas com deficiências. Antes, muitos deles eram eliminados na prova de português, pois tinham que saber a norma culta da gramática e conjugar verbos”, lembrou o parlamentar.

Oposição?

A deputada federal Celina Leão (PP-DF/foto) criticou recentemente a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-RJ) à presidência da Câmara como nome encampado pelos partidos que fazem oposição ao Governo.

Incoerência – “Esse discurso não é nada coerente, já que alguns dias atrás o presidente Bolsonaro foi convidado a se filiar ao MDB. Não é verdadeiro o MDB seja um partido independente. As atitudes valem mais que as palavras”, alfinetou.

Agroindústria

A primeira turma de 2021 do curso de Boas Práticas de Fabricação na Agroindústria da Emater já está sendo preparada. As inscrições começam segunda-feira (11) e vai até o dia 28 de janeiro. O formulário on-line será disponibilizado no site da empresa e nas redes sociais.

Emater – O curso, que é gratuito e terá 40h de carga horária, é voltado para produtores rurais atendidos pela Emater-DF e será realizado na modalidade à distância pela plataforma Google Sala de Aula. Para participar os interessados precisam ter computador e/ou smartphone com acesso a internet e e-mail cadastrado na conta Google.