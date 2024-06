Propaganda até nos contêineres de lixo

Outrora uma cidade praticamente livre da poluição visual marcada pelos anúncios em paredes, Brasília poderá agora ter publicidade até contêineres de descarte de entulho, em qualquer ponto a cidade.

É que os distritais aprovaram projeto nesse sentido apresentado pelo distrital Pedro Paulo, que usa o codinome eleitoral Pepa.

O texto prevê a cobrança de preço público para veiculação de propaganda ou anúncio nas laterais dos contêineres. De acordo com o projeto, o DF Legal fica responsável pelo lançamento e fiscalização do pagamento do preço público.

Só para lembrar, o DF Legal é também quem fixa a regularização de atividades de quiosques, trailers e similares.