Promessas para o comércio

O grupo Empresários em Ação foi ao Palácio do Buriti apresentar reivindicações do setor e aproveitou para defender a iniciativa do GDF, queestá investindo R$ 3,6 milhões para trocar a iluminação pública de 11 quadras do Plano Piloto, o que vai gerar mais segurança para o comércio e a população em geral.

Onze quadras das Asas Sul e Norte vêm recebendo 1.390 lâmpadas LED de 60 e 280 watts. Na visão do presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sebastião Abritta, que integra o grupo, “o reforço da iluminação pública é uma obra necessária para as quadras residenciais e comerciais porque certamente reduzirá a incidência de crimes e reduzirá gastos com a conta de luz. O Governo do DF mais uma vez mostra sensibilidade e visão política diante dos nossos pleitos”.