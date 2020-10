Professor Israel aciona a Justiça contra o ministro Paulo Guedes

PUBLICIDADE

O deputado federal Professor Israel (PV-DF/foto), que tem criticado constantemente a proposta de Reforma Administrativa, entrou com um mandado de segurança esta semana no STJ contra o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Fórum – Na avaliação do parlamentar, Guedes estaria “fazendo absurdos para que a proposta seja aprovada”. A ação foi ajuizada em conjunto com o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado.

Qualificação

Presidente nacional da Fundação Ulysses Guimarães, o deputado federal Tadeu Filipelli (MDB-DF) destacou recentemente que tem criado cursos e ferramentas para qualificar jovens e adultos em novas profissões e métodos que os ajudem a empreender.

Habilidades – “Com a pandemia, muita gente perdeu o emprego e acabou descobrindo um novo caminho no trabalho informal. Assim, investir na capacitação é imprescindível hoje para aprimorar e ajudar essas pessoas a desenvolver habilidades e abrir espaço para novos empregos”, disse ele.

Boa performance

O TJDF divulgou que de março até o início de setembro, os magistrados do tribunal proferiram 1,2 milhões de atos judiciais, entre acórdãos, sentenças, decisões e despachos ao longo do período.

Tramitação – O resultado comprova que o regime de teletrabalho, por conta da pandemia, foi bem sucedido naquela Corte. Revela, também, que foram realizados 13,3 milhões de atos de expediente por servidores responsáveis pela tramitação dos processos.

Coração

O deputado Júlio César Ribeiro (Republicanos-DF) ressaltou esta semana a importância das pessoas com problemas cardíacos procurarem fazer exames e ir ao médico com regularidade.

Acesso – “Falta informação para a nossa população e, até mesmo por isso, falta acesso a tratamentos de ponta”, afirmou. Durante evento que debateu o tema, ele lembrou dados de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados.

Limpeza de lotes

O deputado distrital Cláudio Abrantes (PDT) comemora a aprovação em primeiro turno, pela CLDF, do projeto de sua autoria que torna obrigatória a limpeza nos lotes do DF. Assim, os donos desses imóveis, localizados em área urbana, ficam obrigados a mantê-los limpos, em boas condições sanitárias, cercados ou murados e calçados.

Prazo menor – O projeto também reduz o prazo para limpeza, cercamento e calçamento. E, caso o proprietário não o faça, e o Estado assuma essas atribuições, este poderá cobrar judicialmente pelo representante da área. Outra alteração é o fato de que, caso o dono não pague serviços e multas, será inscrito na Dívida Ativa do DF.

“Necessidade” – “Cada vez mais sentimos a necessidade de ter em nossos cenários, nos trajetos por onde nossas famílias trafegam, terrenos limpos, seguros, que não sirvam de valhacouto a pragas ou mesmo pessoas que possam ameaçá-las. Agradeço aos meus pares por reconhecerem o valor desses aspectos”, disse Abrantes.

Mais servidores

Ao destacar a importância do fortalecimento dos quadros da assistência social no DF, o deputado distrital Fábio Felix (Psol) voltou a cobrar que cargos da Secretaria de Desenvolvimento Social voltem a ser ocupados por servidores públicos.

Reunião – Felix contou que se reuniu recentemente com o chefe da Casa Civil do GDF, Gustavo Rocha, e o presidente do Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultura do DF (Sindsasc), Clayton Avelar, para discutir o assunto.

“Resposta forte” – “Sabemos da defasagem nas principais unidades de acolhimento e atendimento. É grande o número de vacâncias nas unidades de acolhimento e atendimento, e esta crise social profunda exige uma resposta forte do Estado”, afirmou o parlamentar.

Candidatura

Apesar de não ter eleição municipal no DF, o deputado distrital Agaciel Maia (PL) tem atenções bem voltadas para o pleito deste ano. Isto porque sua esposa, Sânzia Maia (PL), é candidata à prefeitura de Jardim de Piranhas, município do Rio Grande do Norte.

Nas redes – Servidora aposentada do Senado federal. Sânzia concorre pela primeira vez a um cargo eletivo. Ela e o deputado nasceram naquele estado. O distrital tem dito que acompanha mais a campanha pelas redes sociais, em função das regras impostas pela pandemia.

Insalubridade

Os deputados distritais derrubaram, esta semana, veto do governador Ibaneis Rocha ao projeto que previa concessão de adicional de insalubridade máxima a funcionários públicos que atuam na prevenção e no combate a pandemias.

Novos critérios – A matéria havia sido aprovada na Câmara Legislativa em dois turnos, em abril passado, mas não recebeu aval do Palácio do Buriti. A norma vai alterar o regime jurídico de servidores públicos civis, autarquias e das fundações para estabelecer novos critérios para o adicional.

Constituição – “É a Constituição Federal que garante ao trabalhador o direito de receber o adicional quando, no exercício da profissão, for colocado em risco, inclusive biológico”, afirmou a deputada distrital Arlete Sampaio (PT), autora do texto.

Na Ceilândia

Mesmo de licença médica para se recuperar de um problema de saúde, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) divulgou, por meio das suas redes sociais, que está prestes a ser iniciada obra para instalação do campo sintético da EQNN, localizada na Ceilândia.

Emendas – O trabalho, orçado em R$ 677,7 mil, será custeado com emendas parlamentares de Vigilante. “Trata-se de uma obra bastante importante para a população”, destacou ele, dando sinais de que não conseguiu parar totalmente com suas atividades.

Evento internacional

A deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) parabenizou as estudantes do CEM 2 do Gama que ficaram em segundo lugar em uma competição científica internacional realizada na Malásia. Elas desenvolveram pesquisas sobre um plástico feito a partir de cascas de laranja.

Estímulo – “Vocês foram merecedoras desse prêmio, mostraram que o Gama tem pesquisa, tecnologia e ciência, sim. Que este seja apenas o início de uma enriquecedora jornada, e estimule muitos jovens cientistas a acreditarem que é possível!”, ressaltou a parlamentar.