Prioridade para a saúde

O governador Ibaneis Rocha reagiu às críticas da oposição à gestão de saúde afirmando, nesta quarta-feira, 5, que seu governo faz um trabalho sério na saúde. Ele admite que tem enfrentado problemas no setor, mas sempre permanece em busca de soluções para entregar o melhor para todos.

Reafirmou ainda que seguirá firme no compromisso de cuidar do povo do DF. Agora mesmo, a Secretaria de Saúde do DF adquiriu 17 guinchos utilizados na transferência de pessoas acamadas ou com a mobilidade reduzida nas unidades de saúde.

Para isso, foram investidos R$ 127,5 mil para a aquisição dos equipamentos que já estão em uso em 10 unidades hospitalares. Logo antes, um governador que teve atuação para lá de discutível na saúde tinha feito críticas ao setor. Sem dar tom de resposta ao adversário, a afirmação de Ibaneis (foto) foi feita após visitar as obras da Praça do Relógio, em Taguatinga, e inaugurar o gramado sintético do Taguaparque, ao lado da vice Celina Leão.