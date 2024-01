Primeira baixa na Câmara Legislativa

De qualquer forma – e reclamando das dores – aproveitou a oportunidade para fazer um apelo para que população se una

O surto de dengue fez sua primeira vítima na Câmara Legislativa. O distrital Joaquim Roriz Neto está com todos os sintomas da doença, embora só no final da tarde contasse com um diagnóstico definitivo.

De qualquer forma – e reclamando das dores – aproveitou a oportunidade para fazer um apelo para que população se una e ajude no combate ao mosquito transmissor da doença.

Movimentação por secretaria

Ainda sem aval reconhecido no Buriti, criou-se na Câmara Legislativa movimento para reconduzir o distrital Daniel Donizet à Secretaria do Meio Ambiente.

Donizet já assumiu o cargo, logo após reeleger-se com votação surpreendente. Tomou a decisão de renomear a Secretaria, nela incluindo também a Proteção Animal, seu tema de campanha. Mas não ficou duas semanas no cargo, retornou à Câmara Legislativa, enfrentou uma disputa confusa e trocou de partido.

Agora está no MDB e a mudança de cargo se daria justamente por acreditar que a legenda ajudaria em eventual campanha para deputado federal. Mas haveria um inconveniente – e até a assessoria de Donizet tem dúvidas sobre a tese.

O suplente de Donizet, o ex-distrital Reginaldo Sardinha, pertence ao PL e foi justamente o pivô das acusações feitas ao colega. Hoje Sardinha está na administração regional de Sudoeste e Octogonal, mas um afastamento de Donizet o traria de volta à Câmara.

O atual secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, é do ramo, já assessorou a atual ministra Marina Silva quando senadora e, para complicar, tem boas relações na Câmara Legislativa, onde já foi chefe de gabinete da Presidência.