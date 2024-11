Prêmio de Transparência

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) atingiu a categoria diamante no Programa Nacional de Transparência Pública (Radar da Transparência), a mais elevada do levantamento feito pela Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

O índice de transparência da Casa foi de 98,84%, conforme critérios de avaliação adotados pela entidade. O Radar da Transparência Pública é atualizado anualmente. No ano passado, a Câmara havia sido classificada na categoria ouro, e, em 2022, na categoria prata.

Entre os critérios avaliados pela pesquisa, a CLDF recebeu nota máxima em acessibilidade, convênios e transferências, despesa, informações institucionais, informações prioritárias, obras, ouvidoria e SIC. A coordenação dos trabalhos visando avançar a transparência da Casa foi feita pela Diretoria de Modernização e Inovação Digital (DMI), vinculada à Vice-Presidência, em parceria com a Assessoria de Governança Legislativa e Gestão Estratégica (ASSEGE), ligada à presidência.

A ampliação do nível de transparência da CLDF também contou com o apoio de servidores da Diretoria de Comunicação (Vice-Presidência) e da Diretoria de Administração e Finanças (Segunda Secretaria).

“O resultado é fruto do trabalho diuturno dos servidores da Câmara Legislativa para ampliar a transparência e possibilitar à população do Distrito Federal efetuar o controle externo e a fiscalização dos trabalhos legislativos. Um reconhecimento ao esforço para consolidar a CLDF como a Casa da transparência”, afirma o presidente da CLDF, Wellington Luiz (foto).