Precisamos falar sobre censura

Serão ouvidas autoridades na área de educação, parlamentares, jornalistas, cientistas políticos e influenciadores digitais

A pedido do distrital Thiago Manzoni, a Câmara Legislativa organizará no dia 6 de junho uma audiência pública para debater o que Manzoni considera “a institucionalização da censura no Brasil”, ao lado do papel do Parlamento na defesa das liberdades individuais.

Serão ouvidas autoridades na área de educação, parlamentares, jornalistas, cientistas políticos e influenciadores digitais. Thiago Manzoni acha que, ao longo dos últimos 20 anos, o mundo experimentou uma revolução da informação que proporcionou a democratização do debate público sobre os diversos problemas da sociedade, mas isso sofre ameaças.

Para o distrital, “essa revolução deveu-se, em grande parte, ao desenvolvimento das redes sociais como ambiente livre para exposição de ideias, introduzindo o cidadão comum no processo decisório e permitindo que a fiscalização dos atos públicos deixasse de ser tarefa de poucos para ser tarefa de todos”.

Em sentido reverso, porém, a “institucionalização da censura no Brasil tem sido uma preocupação crescente nos últimos tempos, com a proposta do Projeto de Lei n° 2630, de 2020 que ameaça a liberdade de expressão e limita o acesso à informação”, diz Manzoni, referindo-se ao chamado “Projeto das Fake News”, que ele prefere chamar de “PL da Censura”.

Na opinião dele, esse texto “levanta questões importantes sobre os direitos fundamentais dos cidadãos e a capacidade de questionar e criticar o poder estabelecido”.