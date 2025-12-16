Menu
Do Alto da Torre
Do Alto da Torre

Prato cheio para todos

É um programa que nasceu para enfrentar a fome com dignidade e que, acredita ele, transformou-se em uma das maiores políticas sociais do País.

Eduardo Brito

16/12/2025 18h55

Ibaneis. Crédito RENATO ALVES Agência Brasília

Fez as contas o governador Ibaneis Rocha, pois desconfiava que, nesta terça-feira, 16, tinha o que comemorar. Realmente, constatou: justamente nesta data, uma semana antes do Natal, completaram-se 520 mil pessoas a receberem o cartão Prato Cheio.

Nas palavras do governador, é um programa que nasceu para enfrentar a fome com dignidade e que, acredita ele, transformou-se em uma das maiores políticas sociais do País. “É assim”, diz Ibaneis, “que seguimos com ação, respeito e compromisso com quem mais precisa”.

Só para lembrar, o benefício é pago em ciclos, atualmente de até 18 meses, renováveis, para garantir comida na mesa e apoiar famílias com baixa renda, com prioridade para mães com crianças pequenas, idosos e pessoas com deficiência, sendo necessário estar inscrito no Cadastro Único, o CadÚnico. Constitui um valor mensal (R$ 250 em 2025) creditado em um cartão para compra de alimentos.

