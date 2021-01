Políticos do DF se dividem nas articulações para eleição na Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

[email protected]

O emedebista Tadeu Filippelli (foto), ex-vice-governador do DF e ex-deputado federal, que está participando ativamente das articulações políticas em torno da candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara dos Deputados. Tem cumprido uma agenda cheia nos últimos dias, com esta missão.

Articulações – A maior parte das reuniões tem sido realizada na sede do MDB Nacional em Brasília, de forma a assegurar os votos de Rossi, candidato com o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e de siglas oposicionistas, como o PT. Filippelli já disse à coluna, anteriormente, que está confiante na vitória do aliado.

Engajamento – Enquanto Filippelli se envolve na campanha de Baleia Rossi, a deputada federal Celina Leão (PP-DF) está cada vez mais engajada na candidatura do deputado Arthur Lira (PP-AL), candidato do Centrão na mesma disputa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Análise – Celina criticou recentemente a tentativa de impedir, com pedidos de vista sem prazo, a análise da suspensão de deputados do PSL que declararam apoio a Lira pela mesa diretora da Casa.

“Antidemocrática” – “Pra quem tanto fala contra a ditadura, não parece muito democrática esta iniciativa, que foi combinada entre o presidente da Câmara e o presidente do PSL”, acusou a parlamentar.

Ausência

O deputado distrital Jorge Vianna (Podemos) divulgou uma nota se justificando junto à comunidade de Ceilândia sobre sua ausência na solenidade que marcou, ontem, a inauguração do hospital de campanha daquela cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exames – Vianna contou que vem sentindo, desde segunda-feira (18), dores de cabeça e no seio da face, assim como febre e coriza. Acha que é uma sinusite, mas resolveu fazer exames e se preservar.

Responsabilidade – “Como profissional de saúde, minha responsabilidade é ainda maior, uma vez que os sintomas da sinusite e da covid-19 são semelhantes. Logo, não quero colocar em risco a saúde de ninguém, caso o resultado dos testes venha a ser positivo”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Descarte

A OSC intitulada “Programando o Futuro” realizará neste fim de semana, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, evento intitulado “Drive Thru do Resíduo Eletrônico”, na Região Administrativa do Lago Norte.

Segurança – O objetivo é recolher equipamentos eletrônicos como computador, impressoras, telefones, carregadores e eletrodomésticos para um descarte com segurança. A ação acontecerá das 10h às 17h, nestes dois dias, no estacionamento da administração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Reciclotech – Segundo os organizadores, a iniciativa faz parte do Reciclotech, projeto que alinha capacitação profissional de jovens, recondicionamento de resíduos eletrônicos, doação de equipamentos, educação ambiental e preservação do meio ambiente.

Unale

O deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos), relator da Comissão Especial de Vacinação da Câmara Legislativa do DF (CLDF), anunciou esta semana que a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) criou um comitê de acompanhamento das vacinas para defender a autonomia dos Estados

nessa questão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Coordenação – Durante reunião da CLDF, o diretor do laboratório Bio-Manguinhos, que produz as vacinas da Fiocruz em grande escala, Maurício Zuma, disse que esforços dos Estados e do DF neste sentido devem ser, sempre, coordenados com o programa nacional de imunizações.

Farmacovigilância – Segundo Zuma, os governantes e parlamentares precisam se comunicar entre si e com o governo federal. “Para que não haja dificuldades e complicações quanto à farmacovigilância, devido às diferenças entre as tecnologias das vacinas e os espaçamentos entre as doses, entre outras variáveis”, alertou.

No Gama

Após 45 anos sem nenhuma melhoria, a reforma da Rodoviária do Gama vai sair do papel. Foi publicado quarta-feira (20), no Diário Oficial do DF, edital de licitação para a obra, que conta com o compromisso do deputado distrital Daniel Donizet (PL) de destinar os recursos necessários a partir de emendas de sua autoria.

Urgência – “Esta reforma é mais que urgente e necessária. É uma luta antiga nossa com o governo. Me reuni várias vezes com o secretário de Mobilidade e Transporte, Valter Casimiro, pedindo agilidade nesse processo”, disse o distrital. A previsão do GDF é de início dos trabalhos ainda neste semestre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pela internet

As compras pela internet cresceram 41% entre março e dezembro no comércio do DF, destaca levantamento do Sindicato do Comércio Varejista (Sindvarejista). “Muitos consumidores temem sair de casa por causa da pandemia”, disse o presidente da entidade, Edson de Castro.

Mulheres – De acordo com esse estudo, os setores que mais vendem para entregar seus produtos por meio dos correios têm sido lojas de roupas, objetos para o lar e eletroeletrônicos. A maioria das compras – 64% – é feita por mulheres.

Retomada

Deputados e senadores de vários partidos – incluindo muitos do DF – farão um ato na Câmara dos Deputados, na próxima terça-feira (26), para pedir a volta imediata dos trabalhos legislativos. “Não podemos parar frente ao agravamento da crise da covid no país”, destacou documento de convocação para o evento.

CPMI – No texto, os parlamentares reforçaram o pedido de instalação de uma CPMI para investigar o que chamam de “fiasco na gestão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello”. Eles acusam o ministro de “ter se omitido no período mais crítico da saúde brasileira”. Assinam a nota parlamentares do PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede.

Atualização

A Câmara dos Deputados instalou ontem, por meio de reunião remota, a comissão de juristas que vai estudar o aperfeiçoamento das leis de combate ao racismo estrutural e institucional no Brasil. Criada em dezembro, a equipe conta com 20 juristas.

Cobranças – O presidente do grupo será o ministro Benedito Gonçalves, do STJ. O relator, o advogado Silvio de Almeida, autor do livro “Racismo estrutural”. A atualização vem sendo questionada e cobrada por políticos e entidades diversas há mais de dois anos.

Vants

Mesmo depois de ter proposto várias leis para monitoramento de ruas por câmeras e reconhecimento facial de pessoas, o deputado distrital Hermeto (MDB) não para. Ele apresentou na CLDF, um projeto de lei para uso dos chamados Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) – os drones – em operações policiais.

Ferramenta – Segundo Hermeto, que é policial de carreira, o objetivo é reduzir o tempo, o custo e o risco de exposição de policiais em situações de perigo. “Os VANTs são uma valiosa ferramenta que os órgãos de segurança pública podem dispor, tanto na investigação como no patrulhamento”, frisou.