Plano para aprendizes

Andou fazendo contas o deputado brasiliense Júlio César Ribeiro que desde 2019 tenta aprovar um projeto de estímulo ao ensino médio batizado como Estatuto do Aprendiz.

Embora com requerimento de urgência já protocolado, o texto aguarda pauta para a votação no Plenário, mas não caminha: a proposta já foi objeto de uma Comissão Especial com 14 audiências públicas realizadas, seminários estaduais, participação de todos os técnicos na construção do texto final, mais de 270 emendas apresentadas e que conduziram a um texto que, na opinião de Júlio César Ribeiro, é consensual, sólido e com avanços significativos que proporcionarão abertura de mais de 1 milhão de vagas.

Hoje, o Brasil conta com 600 mil aprendizes ativos, mas deveria estar com mais de 1 milhão de aprendizes pela cota mínima. Só que o projeto não é votado. Júlio César fez esse apelo: que enfim se vote o texto que, para ele, abrirá oportunidade de se retirarem jovens da rua, da marginalidade e das drogas.