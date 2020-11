PL de Izalci propõe elaboração de uma lista tríplice para indicações ao STF e agências

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

[email protected]

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF/foto) tem agitado conversas de parlamentares do Congresso nos últimos dias, depois que retomou articulações para que seja votado projeto de sua autoria, apresentado na Câmara em 2019. O texto propõe a elaboração de uma lista tríplice para indicações ao STF e agências reguladoras.

“Qualidade” – Na opinião do senador, “o mecanismo poderá dar mais qualidade às nomeações, que hoje dependem de escolha do presidente da República e aprovação pelo Senado Federal”. A matéria repercutiu, principalmente, porque há poucas semanas foram realizadas várias sabatinas pelos senadores.

FNDE

O FNDE empenhou nesta semana cerca de R$ 650 mil indicados pela senadora Leila Barros (PSB-DF) para aquisição de equipamentos para seis escolas do DF. Os recursos serão repassados nos próximos dias e serão usados para compra de computadores, projetores, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado e de cozinha.

Escolas – Segundo contou Leila, foram contemplados o Centro Educacional 02 (Centrão) de Taguatinga, o Centro de Ensino Fundamental 09 de Taguatinga Sul, o CAIC Julia Kubitschek de Oliveira de Sobradinho II, o Centro de Ensino Especial 01 do Gama, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina e o Centro Educacional 02 do Cruzeiro.

Fundamentais – “As emendas parlamentares, quando bem utilizadas, são fundamentais para garantir prestação de serviços públicos com qualidade. Fico muito feliz em contribuir com melhorias para o processo de aprendizagem dos nossos jovens”, destacou a senadora.

Reclamação

O deputado distrital Reginaldo Sardinha (Avante) fez um pronunciamento, durante sessão da Câmara Legislativa do DF (CLDF) desta semana, se dizendo “indignado” quanto ao edital que rege a entrada de alunos no Colégio Dom Pedro II.

Excluídos – A instituição é administrada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, mas, de acordo com o distrital, filhos dos policiais penais que atuam no sistema prisional não estão incluídos na cota destinada aos servidores da área de segurança pública do DF.

Expoagro

Começa hoje uma edição especial da tradicional Exposição Agropecuária de Brasília de 2020, a “Expoabra Digital”. O evento vai até domingo (8) no Parque Granja do Torto (PGT) e será transmitido para todo o Brasil por meio de uma plataforma interativa.

Inovação – Está previsto para ser lançado na Expoagro deste ano projeto de reestruturação do PGT, que será transformado em um grande polo de inovação tecnológica da agropecuária na região Centro-Oeste – com investimento previsto superior a R$ 150 milhões.

‘Non grata’

O deputado distrital Robério Negreiros (PSD) protocolou esta semana na CLDF uma moção para que a embaixadora das Filipinas, Marichu Mauro – retirada há poucos dias do Brasil pelo governo filipino, – seja considerada “persona non grata” no Distrito Federal.

Repulsivo – Mauro foi flagrada em vários vídeos registrados pelo circuito de segurança da embaixada agredindo uma empregada. “O ato viola direitos trabalhistas e a integridade física dos funcionários da embaixada. Além disso, partiu de uma oficial de alto escalão da embaixada, o que torna o fato ainda mais repulsivo”, justificou Negreiros.

Na comissão

A decisão de juiz de Santa Catarina favorável a um acusado de estupro que qualificou o caso de “estupro culposo” provocou várias reações no Congresso. A deputada federal Flávia Arruda (PL), coordenadora da Comissão de Combate à Violência Contra a Mulher da Câmara, divulgou nota repudiando o julgamento.

Machismo – “Não existe defesa da honra, não existe crime passional, não existe estupro culposo, mas essa decisão reforça que o machismo existe em todos os espaços. Não haverá mais silêncio. A coação e a humilhação da qual a autora da ação foi vítima, além do estupro, devem ser punidas de forma exemplar. Vamos lutar por isso”, afirmou a parlamentar.

Investigação – O caso também incomodou integrantes do CNJ. A Corregedoria Nacional de Justiça, vinculada ao órgão, anunciou ontem a instauração de um procedimento disciplinar para apurar a conduta do juiz Rudson Marcos, responsável pela decisão.

Tese inexistente – Rudson beneficiou o empresário André Aranha e considerou que a vítima do estupro teria dado elementos que permitiram o ato. Em reservado, conselheiros contaram que houve irritação por ele ter apresentado a tese de “estupro culposo”, inexistente na literatura jurídica nacional.

Hackers

O ataque de hackers ao STJ que parou as atividades do tribunal, na última terça-feira (3), acendeu um alerta entre os órgãos do Executivo Federal e do Distrito Federal. Informações de bastidores são de que profissionais da área foram chamados a dar orientações, ontem, ao GDF.

Precauções – A avaliação que se faz é que o governo do DF possui um sistema de informática muito antigo e precisa evitar maiores estragos, caso algo semelhante aconteça com informações referentes a contratos, chamamentos públicos e licitações nas secretarias.

Teorias – O hackeamento levou à suspensão, pelo Tribunal, do julgamento de dois recursos tidos como emblemáticos. O primeiro, referente à denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do tríplex. O segundo, um recurso para rever condenação contra o provedor Google. Teorias da conspiração estão à solta nas conversas em curso pela cidade.

De peso

As eleições norte-americanas têm um observador de peso, o presidente do TSE, ministro Luíz Roberto Barroso. Ele está acompanhando “in loco” o processo eleitoral daquele país a convite da OEA e do governo americano.

Reuniões – Na pauta do presidente da Corte eleitoral brasileira, além das reuniões com autoridades diversas da OEA e dos EUA, estão visitas a locais de votação e observação de sistemas que envolvem atuação de mesários e votações.

Presenciais

As audiências presenciais do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC – do TJDFT retornarão a partir de hoje, na esteira das ações de retorno gradual das atividades presenciais do Tribunal.

Dinâmica – A Corte informou, por meio de nota, que adaptou as instalações do NAC aos protocolos sanitários para estabelecer uma dinâmica que preserva a saúde de todos que circulam pelo local.

Autos de prisão – Desde março, os juízes do Núcleo já vinham atuando de forma presencial para avaliar os autos de prisão em flagrante, embora sem a apresentação dos presos, como medida de prevenção à covid.