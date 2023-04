Pires na mão

Os distritais, que destinaram neste ano R$ 1 milhão cada para a realização de mutirão de cirurgias eletivas, fizeram ouvidos de mercador

Durante sabatina na Comissão de Educação, Saúde e Cultura da CLDF, o novo presidente do Iges, Juracy Cavalcante, deu mostras de que baterá brevemente à porta dos 24 distritais para pedir emendas parlamentares para novos investimentos na Saúde.

Os distritais, que destinaram neste ano R$ 1 milhão cada para a realização de mutirão de cirurgias eletivas, fizeram ouvidos de mercador.

Em 2022, o Iges recebeu o maior orçamento desde sua fundação.

A entidade consumiu R$ 1,2 bilhões em recursos do Fundo da Saúde do DF para administrar os hospitais de Base e de Santa Maria e as UPAs.