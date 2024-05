Pesquisa mostra rejeição à Saidinha

Pesquisa descoberta pelo deputado brasiliense Alberto Fraga mostra que 74% da população é contra a ‘saidinha’ de presos, conforme aprovou o Congresso, em projeto vetado pelo presidente Lula.

Conclusão de Fraga: “não é possível que o Governo Lula venha na contramão do que diz o povo brasileiro”.

Diante desse quadro, Fraga fez um apelo, dirigido particularmente ao Senado. “Quero pedir aos senadores que, na sessão do Congresso, derrubemos o veto do Presidente Lula, para podermos, pelo menos, dar essa sensação de segurança ao povo brasileiro, porque todos os anos no Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo a violência aumenta, e nós ficamos só dizendo que vamos fazer, e não acontece absolutamente nada”, afirmou.

O apelo do deputado se explica. Para derrubar um veto presidencial é necessária maioria tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. O projeto original do fim da saidinha foi aprovado nas duas casas, mas Fraga teme que, na hora de comparecer para derrubar o veto, menos senadores apareçam.

Até presidente dá apoio

Reprodução/Instagram

A manifestação de Fraga deu origem a um movimento raro. O presidente da sessão fez questão de demonstrar apoio a tese, o que normalmente extrapola sua função. Mais surpreendente ainda, a presidência era exercida por um governista, o gaúcho Pompeo de Mattos, do PDT.

Isso não o impediu de declarar que “todos nós estamos ansiosos para apreciar os vetos, não só o que trata da saidinha, com o qual concordo com V.Exa. — aliás, já votei a favor para acabar com a saidinha, pois do jeito que está não dá para ficar, não tem como concordar com isso —, mas também muitos que precisam ser apreciados em favor do Brasil”.

Pompeo foi além, dizendo ter “certeza de que o Senado Federal, o Congresso Nacional vai se reunir, o quanto antes, para votarmos os vetos”.