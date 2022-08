Pesquisa Exata confirma favoritismo de Ibaneis

O total de entrevistas foi de 1.440. Uma curiosidade é que Ibaneis, Paulo Octávio, Leila e Izalci têm proporção maior de votos entre os homens

Registrada na Justiça Eleitoral, pesquisa Exata-OP com dados coletados de 11 a 13 de agosto, mostra vantagem do governador Ibaneis Rocha nas eleições deste ano, com performance compatível com a pesquisa IPEC-Globo divulgada na segunda-feira, 15. Na nova pesquisa, versão estimulada, Ibaneis vai a 40,8%, à frente de Paulo Octávio, que tem 9,9%. A seguir vêm Leila Barros com 7,3%, Izalci com 5,7%, Leandro Grass com 4,9%, Rafael Parente 3,6%, Robson do PSTU 2,2%, Keka Bagno 1,3% e Lucas Salles, da DC, 0,9%. Somados, todos os demais vão a 35,9%, o que sugere vitória em primeiro turno. Evidentemente precisa ser levada em conta a margem de erro, que é de três pontos percentuais para baixo ou para cima. Declararam-se indecisos 11,9% dos entrevistados e outros 11,5% pretendem votar em branco ou anular. O total de entrevistas foi de 1.440. Uma curiosidade é que Ibaneis, Paulo Octávio, Leila e Izalci têm proporção maior de votos entre os homens, enquanto Grass, Keka, Rafael Parente vão melhor entre as mulheres.

Segundo turno

A Exata-OP fez quatro simulações de segundo turno. Ibaneis ficou à frente em todas elas. Bateria o senador Izalci por 52,5% contra 26,5%; o distrital Leandro Grass por 57,2% contra 21,6%; e Leila Barros por 52,4 contra 28,1%. A melhor performance, no caso, é de Paulo Octávio, que conseguiria 29,9% contra 50,3% do governador. Entretanto, é Ibaneis quem tem a maior rejeição, de 27,4%, seguido por Paulo Octávio, 24,2% e Keka, 16,4%. Os demais estão praticamente empatados: Leila tem 13,9%, Izalci 13,6%, Grass 13,3%, Rafael Parente 12,4% e Robson 12,2%. O quase desconhecido Lucas Salles é o menor rejeitado, com 9,2%.

Senado

Flávia Arruda ampliou sua margem sobre os demais candidatos, aponta a Exata-OP, com 41,5% das intenções de voto. Em seguida estão a ex-ministra bolsonarista Damares Alves, com 12,8% e a petista Rosilene Correia, com 8,5%. Os demais vêm bem atrás: Pedro Ivo 2,7%, Carlos Divino 2,6%. Indecisos são 14,9% e a soma de nulos e brancos, 11,9%.

Contra a grilagem

Ibaneis visitou nesta quarta-feira, 17, o Sol Nascente, onde deu largada à sua campanha eleitoral. Em cima de um trio elétrico, já rumo a Ceilândia, o governador e sua equipe se depararam com um grupo de manifestantes, que protestava contra a derrubada de invasões pelo DF Legal, que monitora ocupações em áreas irregulares. Ao avistar os cartazes e pneus incendiados, Ibaneis enfrentou os militantes e avisou que a grilagem vai continuar sendo combatida. “Quem está grilando terá suas casas derrubadas” disse. “Recebemos cobranças com relação a essas invasões. O que está dentro do normal, a gente tem regularizado, mas não dá para admitir invasões nas cidades, pois temos que ter um crescimento organizado”. Antes de deixar o comboio, Ibaneis avaliou que a largada para a sua campanha “tinha que ser” no Sol Nascente e na Ceilândia. Afinal, são as regiões que receberam maior investimentos durante sua gestão, chegando a R$355 milhões.

Parente debaterá propostas no Codese

Candidato do PSB a governador, Rafael Parente foi nesta quarta-feira ao Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, o Codese, receber de seus três diretores o livro “O DF que a Gente Quer – Visão 2022-2040”. É um documento de 180 páginas com propostas sugeridas por setores da sociedade civil, com diretrizes para políticas públicas de desenvolvimentos econômico e sustentável. Fazem parte do Codese inclui áreas de comércio, serviços, indústria, agronegócio, mobilidade urbana e assistência social. Parente passará por uma sabatina com os filiados à Cosdese no dia 30 de agosto, às 8h30.

Sem salário

Candidata a distrital pelo PP, a empresária Mônia Andrade inovou nas promessas de campanha. Avisa que, se eleita, destinará todo o salário de distrital – fica em torno de R$ 25 mil – para organizações que atendem mulheres, idosos e crianças em situação de vulnerabilidade social. “É um compromisso com a população do Distrito Federal. Serão 100 organizações escolhidas para receber R$ mil reais por mês”, afirma. Mônia leva tão a sério a promessa que a seleção das instituições sociais já começou. Na página oficial da candidata, é possível fazer o cadastro. Basta incluir o nome completo do responsável, segmento de atuação e enviar um breve resumo de como funciona. A escolha será feita considerando todas as regiões administrativas do DF, nível de organização e regularidade das instituições. A propósito, a candidata, que é empresária do setor de combustíveis, ainda não disse o que fará com as chamadas verbas de gabinete, que podem até ultrapassar o salário de deputada. Mônia conta com o apoio da deputada Celina Leão, presidente regional de seu partido, e da ex-ministra Damares Alves, que concorre ao Senado em chapa avulsa.

Quadro grave

É considerado grave o quadro do ex-secretário Durval Barbosa, internado após sofrer um enfarte e um acidente vascular cerebral. Só para lembrar, Durval foi delator do esquema que resultou na Operação Caixa de Pandora, conhecida pelos vídeos que mostravam figurões da cidade recebendo pacotes de dinheiro. Ele está internado em Brasília desde o sábado.

E a foto sumiu…

Candidata a vice-governadora, a deputada Celina Leão postou no Instagram imagem sua na posse da nova direção do Tribunal Superior Eleitoral, ao lado do ministro Alexandre de Moraes e da mulher dele. A foto ficou pouco tempo e foi retirada. É que a reação dos bolsonaristas raiz foi muito negativa. Aparecer ao lado de Alexandre de Moraes sempre desperta reação negativa nas redes.

Endividamento

A Câmara Legislativa acaba de aprovar, em primeiro turno, projeto de lei complementar que fixa um novo limite para os descontos de crédito consignado na folha de pagamento. Agora, esses descontos podem chegar até a 40% dos contracheques de servidores distritais, aposentados e pensionistas, desde que 5% destinados a saque ou amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Os bancos estão felizes da vida.