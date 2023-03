Pena maior para receptador de cabos roubados

A no Código Penal, tipifica e agrava a pena ao crime de receptação de cabos e equipamentos de telecomunicações e de energia elétrica

Diante do aumento exponencial de furtos de cabos de energia, em especial no Distrito Federal, o deputado brasileinse Fred Linhares apresentou projeto para alterar o Código Penal de modo a que o comprador de cabos de energia roubados terá a mesma punição de pena de quem furtou.

A no Código Penal, tipifica e agrava a pena ao crime de receptação de cabos e equipamentos de telecomunicações e de energia elétrica.

“Em uma sociedade cada vez mais conectada a importância do fornecimento de energia elétrica e do compartilhamento de dados torna-se item essencial na vida de qualquer pessoa. Serviços essenciais como emergências médicas, polícias, bombeiros, meios de transportes, órgãos públicos, hospitais, igrejas, empresas, comércios, trânsito, iluminação pública e de igual modo, o consumidor residencial. Sendo assim, quem compra material roubado precisa ter a mesma pena daquele que roubou” afirma o parlamentar.

O crime de receptação de fios e cabos roubados ou furtados, atualmente não é previsto no Código Penal, razão pela qual o deputado Fred Linhares propõe, que a pena aplicada ao receptador de cabos e equipamentos de telecomunicações e de energia elétrica seja a mesma aplicada a quem subtrair fios ou cabos de energia elétrica ou de serviços de telecomunicações.

“A gravidade da situação mostra ser necessária a medida, lembrando que no último mês, a circulação de trens do Distrito Federal foi interrompida e as estações fechadas pela manhã por causa do rompimento de cabos de fibra ótica e roubo de cabos de energia, decorrentes de atos de vandalismo e, só para se ter uma ideia, a interrupção afetou cerca de 135 mil passageiros que utilizam o metrô diariamente”, explica Fred Linhares.