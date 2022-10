Estavam nesta segunda-feira, 10, em Belém, Macapá e Boa Vista; hoje, 11, em Manaus, Rio Branco e Porto Velho. Amanhã, 12, em Palmas

As brasilienses Damares Alves, Celina Leão e Michelle Bolsonaro (foto) estão com o pé na estrada. Passaram a liderar uma iniciativa batizada Mulheres com Bolsonaro. A bola da vez é a região Norte. Estavam nesta segunda-feira, 10, em Belém, Macapá e Boa Vista; hoje, 11, em Manaus, Rio Branco e Porto Velho. Amanhã, 12, em Palmas.

Senadora eleita e vice-governadora eleita, Damares e Celina costumam se dirigir ao público antes da primeira-dama Michelle, que costuma apelar a temas evangélicos. Também participa a deputada piauiense Margarete Coelho, do grupo político do ministro Ciro Nogueira.

O objetivo, claro, é pedir votos para a reeleição do presidente Bolsonaro. A caravana começou no sábado, em um encontro com líderes religiosos em Goiânia. Houve também reuniões com mulheres do agronegócio, um adesivaço em frente à Assembleia Legislativa de Goiás, e, para finalizar, um culto em ação de graças em uma igreja evangélica de Vila Paraíso, também em Goiânia.

Em Belém, elas abriram os trabalhos na Igreja Assembleia de Deus do pastor Jerónimo Filho, no bairro Icoaraci.

Vigilante critica exploração religiosa

O uso de espaços e eventos religiosos para finalidades políticas foi criticado nesta segunda-feira, 11, pelo distrital petista Chico Vigilante, reeleito como o vice-campeão de votos. “A pior coisa que existe no mundo é hipocrisia, a exploração de sentimentos religiosos, uma vergonha”, acusou Chico Vigilante.

Ele se revoltou especialmente com a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Círio de Nazaré, maior manifestação religiosa do Pará. “Nunca um presidente da República usou essa festa eleitoralmente até ele resolver ir até lá e fazer isso”, reclamou.