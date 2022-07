Paulo Octávio pode disputar o Buriti

Reguffe ainda não se pronunciou sobre isso, mas há contatos com o partido dele, União Brasil, a respeito.

Desde o último final de semana o ex-senador Paulo Octávio vem sendo procurado por candidatos a governador do Distrito Federal. Conversou, por exemplo, com José Antonio Reguffe, com a senadora Leila Barros e com o senador Izalci Lucas.

Ao mesmo tempo, porém, começou a ser pressionado por filiados a seu partido, o PSD, em especial os pré-candidatos brasilienses, para que pilote um projeto partidário local – ou seja, que se candidate a governador para puxar a votação. Disse a todos que não rejeita nenhuma hipótese e que se decidirá “na hora oportuna”. Não disse que hora é essa.

Afinal, a convenção do PSD será no dia 5, mas o registro de candidaturas vai até 15 de agosto. Paulo Octávio participou na Suíça do casamento de seu filho Felipe Octávio Kubitschek com Lara Lehmann, filha do megaempresário Jorge Paulo Lehmann. Mas nem bem acabou a festa em um castelo do Lago Zurique, no sábado, e Paulo Octávio regressou ao Brasil. Chegou a Brasília na manhã de segunda-feira.