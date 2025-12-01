Paulo Octavio patrocina carro na Stock Light

Em homenagem à reabertura do Autódromo Internacional de Brasília, as Organizações PaulOOctavio estamparam sua marca em um dos carros da Stock Light, categoria de acesso à Stock Car (foto). O escolhido foi o estreante Pedro Caland, da RTR Sport Team.

Para o empresário Paulo Octávio, o apoio à categoria é uma mostra da importância da reinauguração do equipamento público. Segundo ele, o regresso da Capital ao calendário de automobilismo e motociclismo é fundamental para a cidade. “Pedro Caland é um piloto de Brasília e estou feliz de ver nossa marca no carro dele. Também gostei de ver o Autódromo de Brasília, que é um patrimônio nosso, totalmente restaurado. Isso vai fazer com que o automobilismo cresça muito”, afirmou.