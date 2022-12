Paula Belmonte cobra divisão individual

Já outra deputada brasiliense, Paula Belmonte, não escondeu sua hostilidade à emenda. Paula disse compreender que os recursos das emendas de relator sejam distribuídos igualmente entre os partidos políticos. Assim, disse, “um partido que tenha cem deputados terá cem vezes aquele valor”. Mas, ressaltou, “eu quero saber é como fica a distribuição nos partidos políticos. Por quê? Porque isso fica a critério dos líderes”. Com isso, argumentou, todos os parlamentares ficarão reféns dos Líderes partidários. Ou seja, quem não contar com a boa vontade dos líderes pode ficar no sal. E mais: Paula acrescentou que “hoje, nós temos um líder e um presidente, mas amanhã, não sabemos quem serão”.