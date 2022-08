Paula Belmonte ainda estuda recurso

A equipe de Paula avisa que os caminhos judiciais ainda não acabaram. Os advogados do Cidadania e da campanha dela estão analisando cenários

Embora o ministro Ricardo Lewandoswki tenha rejeitado processo aberto por ela contra o rival interno Izalci Lucas e garantido a candidatura do senador ao Palácio do Buriti, a deputada federal Paula Belmonte pretende ainda recorrer à Justiça contra a decisão da federação PSDB-Cidadania. A equipe de Paula avisa que os caminhos judiciais ainda não acabaram. Os advogados do Cidadania e da campanha dela estão analisando cenários e nesta quarta-feira, 17, deverão entrar com novo processo judicial.

Liliane Roriz terá de cumprir pena

Nesta terça-feira, 16, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Roberval Belinati, determinou a expedição de Carta de Guia ao Juízo de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, para a ex-distrital Liliane Roriz cumprir a pena de 3 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão, e 17 dias-multa, pelos crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica, que foi estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante recurso especial, com acórdão transitado em julgado. O TSE reduziu a pena inicialmente fixada em julgamento do TRE-DF em 4 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime semi-aberto, além de 20 dias-multa, no valor de R$ 52.800,00. Devido à redução da pena pelo TSE, o presidente do TRE-DF determinou a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. Liliane foi condenada pelo crime de corrupção eleitoral devido a promessas de cargos públicos feitas a pessoas que trabalharam em sua campanha eleitoral. Também foi condenada pelo crime de falsidade ideológica por não declarar, na prestação de contas à Justiça Eleitoral, o quanto pagou pelos serviços recebidos de vários cabos eleitorais.

Frejat dará nome a hospital

O ex-secretário e ex-deputado federal Jofran Frejat, que quase se elegeu governador do Distrito Federal, dará o nome do novo Hospital Oncológico. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 16, pelo governador Ibaneis Rocha, durante entrevista ao programa CB Poder, da TV Brasília, em que ele anunciou também que concluirá as obras do hospital. Na mesma entrevista, Ibaneis exibiu suas contas. Revelou que recebeu o governo com débitos de R$ 8 bilhões e mesmo assim equilibrou o orçamento da capital. Os salários em dia e o pagamento da terceira parcela do reajuste, bem como a criação do plano de saúde dos servidores, aguardado há décadas, foram listados como ações conseguidas a partir do equilíbrio financeiro.

Na madrugada

Leandro Grass, candidato da federação PT-PV-PCdoB, iniciou sua campanha oficial madrugando. Às 4 da manhá desta terça-feira, 16, estava na Feira do Produtor de Ceilândia, no Sol Nascente, para o lançamento da reeleição do distrital Chico Vigilante. Fizeram corpo a corpo com feirantes e consumidores. Às 6h30 chegou à Rodoviária do Plano Piloto, para o ato inicial da campanha ao Buriti. Filiado ao PV, Grass atribuiu importância especial a esse evento: na avaliação dos organizadores, mostrou que a militância dos três partidos da federação aderiu de fato à campanha de Leandro. Candidatos a federais e distritais do PT, do PV e do PCdoB estavam juntos, fizeram questão de tirar foto com ele, apresentá-lo às pessoas, caminhar ao seu lado. Todos os candidatos têm pedido agenda com o Leandro, convidando-o para eventos com seus eleitores. Na Rodoviária houve provocações de eleitores bolsonaristas, previsivelmente. A orientação de Grass foi evitar confrontos e não reagir.

À moda antiga

O PSTU resgatou campanhas da esquerda à moda antiga: em vez de só comparecer a eventos para encontrar já convertidos, está gastando sola de sapato para percorrer portas de empresas e falar aos assalariados. Iniciou sua campanha deste ano no Setor de Indústrias e Abastecimento, região que reúne muitas empresas, fábricas e galpões das empresas de telecomunicações, trabalhadores urbanitários, entre outros. Os candidatos majoritários reuniram-se, por exemplo, na frente da antiga sede da CEB, hoje privatizada. O PSTU-DF defende a reestatização da CEB, a atual Neoenergia, “sob controle dos trabalhadores”. Nesta quarta-feira, 17, farão panfletagem no restaurante comunitário de Riacho Fundo 2.

Câmara Legislativa, o retorno

Dois veteranos distritais lançam estes dias suas campanhas para retornar à Câmara Legislativa. Às 17h desta quarta-feira, 17, Alírio Neto inicia sua campanha, em evento no Guará. No sábado, às 20h, é a vez de Ricardo Vale, na sede da Contag, no Park Way. Ambos tiveram problemas nas eleições passadas. Alírio vem de dois mandatos e de duas gestões como secretário de Justiça. Em 2014 tentou se eleger deputado federal. Recebeu 79 mil votos e foi o sexto mais votado, mas seu partido, o PEN não conseguiu atingir o quociente. Na eleição seguinte foi candidato a vice-governador. Perdeu. Agora ensaia o retorno pelo MDB do governador Ibaneis. Ricardo Vale, petista, contabilizou mais de 14 mil votos para distrital em 2014, na esteira do irmão Paulo Tadeu, campeão de votos na eleição anterior. Em 2018, porém, caiu para pouco menos de 8 mil e ficou de fora.

Sem salário

Candidata a distrital pelo PP, a empresária Mônia Andrade inovou nas promessas de campanha. Avisa que, se eleita, destinará todo o salário de distrital – fica em torno de R$ 25 mil – para organizações que atendem mulheres, idosos e crianças em situação de vulnerabilidade social. “É um compromisso com a população do Distrito Federal. Serão 100 organizações escolhidas para receber R$ mil reais por mês”, afirma. Mônia leva tão a sério a promessa que a seleção das instituições sociais já começou. Na página oficial da candidata, é possível fazer o cadastro. Basta incluir o nome completo do responsável, segmento de atuação e enviar um breve resumo de como funciona. A escolha será feita considerando todas as regiões administrativas do DF, nível de organização e regularidade das instituições. A propósito, a candidata, que é empresária do setor de combustíveis, ainda não disse o que fará com as chamadas verbas de gabinete, que podem até ultrapassar o salário de deputada. Mônia conta com o apoio da deputada Celina Leão, presidente regional de seu partido, e da ex-ministra Damares Alves, que concorre ao Senado em chapa avulsa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quadro grave

É considerado grave o quadro do ex-secretário Durval Barbosa, internado após sofrer um enfarte e um acidente vascular cerebral. Só para lembrar, Durval foi delator do esquema que resultou na Operação Caixa de Pandora, conhecida pelos vídeos que mostravam figurões da cidade recebendo pacotes de dinheiro. Ele está internado em Brasília desde o sábado.

Endividamento

A Câmara Legislativa acaba de aprovar, em primeiro turno, projeto de lei complementar que fixa um novo limite para os descontos de crédito consignado na folha de pagamento. Agora, esses descontos podem chegar até a 40% dos contracheques de servidores distritais, aposentados e pensionistas, desde que 5% destinados a saque ou amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Os bancos estão felizes da vida.