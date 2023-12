Paula Belmonte admite mudar de partido

O jantar já estava combinado antes dos problemas com o Cidadania. E, sim, o União Brasil é uma das alternativas para Paula

Presidente regional do Cidadania, a distrital Paula Belmonte não se preocupou muito com o pedido de sua expulsão do partido.

Na verdade, o partido ainda nem deu andamento à medida, internamente atribuída a filiados interessados, no plano distrital, a se aproximarem do Buriti e, no plano federal, a integrarem o governo Lula, razão principal, inclusive, para afastarem o então presidente nacional do partido, Roberto Freire.

De qualquer forma, a aspiração pública de Paula Belmonte é concorrer a cargo majoritário. Logo depois de noticiada a abertura do processo pela turma do Cidadania, a distrital recebeu propostas de quatro partidos – em todos os casos com a possibilidade de majoritária. Por enquanto, porém, não está preocupada em deixar o Cidadania.

Com Ronaldo Caiado

Em sua passagem por Brasília o governador de Goiás, Ronaldo Caiado – hoje no União Brasil – jantou segunda-feira à noite na casa de Paula Belmonte. Caiado começa a construir pontes na política do DF, visando não só as eleições municipais ano que vem no Entorno, como sua possível candidatura à Presidência da República em 2026.

Junto com o marido, Felipe Belmonte, a distrital expôs a Caiado seus planos de estudar uma candidatura ao do Buriti nas próximas eleições.

A possibilidade de estarem na mesma trincheira no Distrito Federal e no Entorno automaticamente fez parte do cardápio da noite.

O jantar já estava combinado antes dos problemas com o Cidadania. E, sim, o União Brasil é uma das alternativas para Paula.