Parlamentares de Brasília em destaque

Deputado Professor Israel foi o parlamentar que mais se destacou na defesa da educação em 2021

Hylda Cavalcanti

[email protected]

O deputado federal Professor Israel (PV-DF/foto) foi o parlamentar que mais se destacou na defesa da educação em 2021, de acordo com o júri especializado do Prêmio Congresso em Foco 2021. Professor Israel, de 39 anos, venceu a categoria especial apoiada pelo Todos pela Educação. Em seu discurso de agradecimento, o deputado ressaltou o papel da educação como uma prioridade do mandato que assumiu no Congresso.

Única solução

“Eu acredito em uma educação pública e de qualidade como uma única solução para esse país (…) Esse é o propósito que guia o meu projeto político”, declarou. Os vencedores do Prêmio Congresso em Foco 2021 foram anunciados em cerimônia realizada na última quinta-feira (21).

Erika

A deputada Erika Kokay, do PT, também foi premiada pela sua atuação na Câmara dos Deputados em defesa das minorias e dos direitos humanos.

Emendas ao Orçamento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) começou a receber ontem emendas ao projeto de lei orçamentária para o ano que vem (PLN 19/21). Deputados, senadores, bancadas estaduais e comissões poderão sugerir mudanças para despesa e receita, incluindo renúncia de receita, até 16 de novembro. Cada parlamentar terá R$ 17,6 milhões para elaborar emendas. O projeto de lei orçamentária para 2022, encaminhado pelo Poder Executivo, reserva R$ 10,5 bilhões para emendas individuais e R$ 5,7 bilhões para as emendas de bancada estadual, totalizando R$ 16,2 bilhões em emendas com execução obrigatória. Metade das emendas individuais, ou R$ 5,24 bilhões, deve ser gasta em ações e serviços públicos de saúde.

Cronograma

O relatório da receita deve ser publicado até 17 de novembro e votado no dia seguinte. Depois, o relatório preliminar será votado em 25 de novembro. O prazo para analisar os relatórios setoriais vai até 2 de dezembro. O relatório-geral do deputado Hugo Leal (PSD-RJ) deve ser publicado até 6 de dezembro e votado pela Comissão Mista de Orçamento até 9 de dezembro. Com isso, espera-se que o Congresso Nacional termine de votar a proposta até 22 de dezembro.

Em Samambaia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ministra Flávia Arruda esteve em Samambaia na noite do último sábado (23) para celebrar com a comunidade os 32 anos da região administrativa. O jantar com pioneiros homenageou os moradores que fundaram a cidade e personalidade que contribuíram para o desenvolvimento do local.

Amigos

“Eu tenho grandes amigos em Samambaia. Vivemos juntos muitas histórias, conheço a garra destas famílias, destes comerciantes e tenho um orgulho enorme de poder continuar ao lado deles contribuindo com meu trabalho e com minha amizade. Hoje é um dia de festa!”, destacou Flávia Arruda, deputada federal licenciada que hoje chefia a Secretaria de Governo da Presidência da República.

Metrô

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao lado do administrador, Gustavo Aires, Flávia reforçou o compromisso de garantir recursos para a ampliação do metrô. O projeto prevê uma estação na expansão de Samambaia.