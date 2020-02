Parlamentares apresentam denúncia contra Weintraub no STF

PUBLICIDADE 

Um grupo de parlamentares federais devem protocolar no Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub. No documento, dos congressistas acusam o representante do MEC de ter cometido crime de responsabilidade.

O pedido de impeachment do ministerial se apoia em trechos do relatório produzido pela Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, presidida pela deputada federal Tabata Amaral e sob relatoria do colega Felipe Rigoni.

Os parlamentares andarão da Câmara Federal para a Suprema Corte ainda nesta tarde.

Dentre os que assinam o pedido, está o representante do DF, Professor Israel Batista (PV).