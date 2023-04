Para socorrer os Pets

Em caso de descumprimento, o infrator estará sujeito ao pagamento de multa de R$ 1 mil

A Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Câmara Legislativa aprovou projeto de lei que determina que todo motorista, motociclista ou ciclista que atropelar qualquer animal, nas vias públicas do Distrito Federal, está obrigado a prestar socorro imediato.

O projeto ressalva que, caso o motorista esteja impossibilitado de prestar socorro direto ou caso o animal ofereça riscos à sua segurança, é necessário solicitar auxílio à autoridade competente, fornecendo informações sobre a localização do acidente e a gravidade dos danos causados ao animal, a fim de possibilitar o resgate em tempo hábil.

Em caso de descumprimento, o infrator estará sujeito ao pagamento de multa de R$ 1 mil. A proposta, do líder do Governo, Robério Negreiros, foi aprovada na forma de substitutivo do relator, deputado Daniel Donizet. Os dois têm feito dobradinha em defesa dos pets.