Para punir receptadores de fios

No apagar das luzes de 2023, o distrital Eduardo Pedrosa conseguiu aprovar projeto de lei que, partindo da constatação que só ocorre o furto de fios e de outras peças de uso público porque há quem pague o ladrão por isso, estabelece punições para os receptadores.

Eduardo Pedrosa lembra como os casos de furto e tentativas de furto de cabos da rede de energia do Metrô de Brasília chegaram a paralisar a cidade, causando um enorme transtorno para todos que precisam desse transporte no dia a dia.

Para combater essa prática, apresentou projeto de lei para aumentar a punição do furto de cabos, juntamente com grelhas, tampas e grades metálicas. “Além da rede de energia, também temos uma grande quantidade de furtos de peças metálicas, tornando todas as vias e calçadas lugares perigosos com inúmeros buracos e bueiros a céu aberto”, registra o distrital.

A partir da promulgação dessa lei, empresas que adquirirem ou comercializarem tampões ou grades de bueiros, caixas de inspeção de telefonia subterrânea e tampas da rede de esgoto utilizadas nas vias e espaços públicos do DF, sofrerão multa de até R$ 15 mil. Pedrosa espera que essa medida possa tornar a cidade mais segura e também trazer uma grande economia, já que o governo gasta, pelo menos, R$ 400 mil, por ano, na reposição dessas peças.