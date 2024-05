Para manter os estudantes na escola

Andou fazendo contas o deputado brasiliense Reginaldo Veras. Constatou que 69% dos estudantes ricos ou da classe média concluem o ensino médio, a educação básica, na idade certa, e, entre os estudantes pobres, são apenas 38%, o que mostra que a escola acaba sendo excludente para os mais vulneráveis. Mas os dados não param por aí.

“Se analisarmos a questão de raça e cor, a situação é mais gritante ainda, observa Veras: 4 em cada 10 estudantes negros concluem o ensino fundamental no tempo esperado, e, no ensino médio, apenas 3 em cada 10. Diante disso, Reginaldo Veras propor uma comparação: os estudantes brancos apresentam vantagem, sendo 6 em cada 10, no ensino fundamental, e 5 em cada 10, no ensino médio, entre os que concluem essas etapas na idade certa.

“Isso mostra que o estudante negro, além de ser discriminado por ser negro, também é discriminado por ser pobre”, acredita o deputado brasiliense. Diante disso, Veras acredita que o recém-lançado Programa Pé-de-Meia, introduzido pelo Governo Federal, pode se transformar em um importante programa social de permanência do estudante na escola, importante para evitar a evasão escolar.

Acaba de ser feito o primeiro pagamento para os estudantes, que, até a conclusão do ensino médio, poderão, caso acumulem, sacar cerca de 9.200 reais, o que, para aqueles do segmento mais vulnerável da nossa sociedade, acaba sendo uma quantia significativa. Eles receberão os recursos desse programa para manter-se na escola, como um estímulo adicional.