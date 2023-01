Para Lula, onde mora o perigo?

Chegou à conclusão de que o maior problema do Lula estará em seus negacionistas. São os militantes partidários que negam princípios econômicos básicos

Ex-ministro de Lula e defensor de sua candidatura a um terceiro mandato, o ex-senador Cristovam Buarque acompanha os pronunciamentos do presidente sobre economia, sobre equilíbrio fiscal e sobre autonomia do Banco Central.

Chegou à conclusão de que o maior problema do Lula estará em seus negacionistas. São os militantes partidários que negam princípios econômicos básicos.

“Eles vão exigir de Lula negar a lei da oferta e da procura, assim como as regras da aritmética que eles próprios praticam no dia a dia de suas vidas”, avalia o ex-senador.

Grupo raro de empresários

Cristovam Buarque também propõe uma nova ótica ao se examinar a encrenca das Lojas Americanas.

“Nunca fiz negócio com Jorge Paulo Lemann, não conheço sua carreira empresarial, nem sei seu papel na crise que a Americanas atravessa, mas sei que ele faz parte de um raro grupo de empresários globais que dedicam parte de suas fortunas e agendas ao problema da educação no mundo”, avisa Cristovam.

“Nesta qualidade, não posso deixar de manifestar minha admiração pelo cidadão e humanista Lemann, pois estive em alguns dos centros que ele criou em universidades do mundo, acompanho seus investimentos e cuidados com educação de base no Brasil, convivo com jovens líderes que ele ajudou a formar para serem políticos educacionistas, por isto dou meu testemunho que o Brasil precisa de mais humanistas como ele”, explica o ex-senador e ex-governador do Distrito Federal.

Por isso, conclui,”desejo que o mais rápido possível ele consiga dar solução à crise que atravessa na Americanas, salvando esta empresa e seus milhares de empregos para dedicar-se ao trabalho de cidadão comprometido com a educação e o futuro”.